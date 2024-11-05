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وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف سبب إقالته من حكومة نتنياهو

11:14 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت

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وكالات

في أول تصريح له بعد إقالته، أكد وزير الدفاع السابق يوآف جالانت أن رئيس الوزراء نتنياهو أقاله في ذروة الحرب بسبب ثلاثة أسباب رئيسية، هي التزامه بقانون التجنيد، وإصراره على عقد صفقة تبادل أسرى، وضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية لفشل 7 أكتوبر.

وأوضح جالانت أن إقالته جاءت نتيجة خلافات حول هذه القضايا، حيث يعتقد بأن كل من هو في سن التجنيد يجب أن يلتحق بالجيش. كما أشار إلى أن قراره بالإصرار على تشكيل هيئة تحقيق رسمية كان له دور في الإقالة.

واختتم جالانت كلمته بتحية عسكرية للجيش والأجهزة الأمنية وعائلات الأسرى.

كان وزير الدفاع الجديد للاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وجه شكره لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الثقة التي منحها له بتعيينه وزيرًا للدفاع.

وأكد كاتس أنه يتولى هذا المنصب بروح المسؤولية والرغبة في تعزيز أمن إسرائيل وسلامة مواطنيها، مشيرًا إلى عزمه العمل على تعزيز القوة العسكرية وتحقيق النصر على الأعداء.

وذكر كاتس أن أولويات الحرب تشمل استعادة جميع الأسرى، القضاء على حماس في غزة، هزيمة حزب الله في لبنان، واحتواء التهديد الإيراني، وتأمين عودة السكان في المناطق الشمالية والجنوبية إلى بيوتهم.

كانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت أن نتنياهو أقال وزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وعين وزير الخارجية يسرائيل كاتس بديلًا له. وخلال ظهوره الأخير، كان جالانت قد أشار إلى ضرورة تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات وتوسيع تجنيد المتدينين الحريديم.

وفي خطوة لتطبيق ذلك، وافق جالانت على إصدار 7 آلاف أمر تجنيد إضافي لليهود الحريديم، مما أثار احتجاجات واسعة من المستوطنين الحريديم في تل أبيب، حيث تجمعوا أمام أحد مراكز التجنيد واشتبكوا مع الشرطة.

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