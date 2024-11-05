"بالمال و بيونسيه".. هاريس تستخدم كل أسلحتها داخل معقل ترامب

القاهرة - (مصراوي):

لم تدخر المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية كامالا هاريس أي جهد، في محاولة للتغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وتدور في الوقت الراهن رحى التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار ساكن البيت الأبيض الجديد، وهي الانتخابات التي توصف بأنها الأكثر سخونة في ظل تنافس محتدم بين هاريس وترامب.

وخلال جولاتها المكوكية قبل انطلاق السباق الرئاسي حرصت هاريس على زيارة ولاية تكساس التي تعد معقلًا للجمهوريين ويحتفظ فيها دونالد ترامب بتفوق مريح.

ولم يحصل الديمقراطيون على أصوات تكساس منذ 1976 عندما اختارت جيمي كارتر على حساب جيرالد فورد، إلا أن ذلك لم يثني المرشحة الديموقراطية لانتخابات 2025 عن محاولة استمالة سكانها.

وبحسب مراقبون فإن زيارة هاريس إلى تكساس والتي اصطحبت خلالها نجمة البوب بيونسيه، كان الهدف الرئيس منها تسليط الضوء على القضايا الهامة مثل قانون الحق في الإجهاض وحرية النساء في اتخاذ قرارات بشأن أجسادهن.

وقالت هاريس للصحفيين في تكساس إنها جاءت لمناصرة النساء بهذه الولاية اللائي أصبحن صفر على اليسار بسبب سياسات المسؤولين في هذه الولاية.

وفي كلمة لها قالت بيونسيه أمام حشد من 30 ألف ناخب:"لم آت اليوم إلى تكساس التي أنتمي إليها باعتباري نجمة ولا من أجل السياسة ولكني جئت اليوم باعتباري أم تسعى إلى حريتها وحرية أطفالها".

يشار إلى أن ولاية تكساس تمتلك 40 صوتًا بالمجمع الانتخابي من أصل 538 صوتًا، ما يجعلها واحدة من أهم الولايات لأي مرشح بالانتخابات الرئاسية بالرغم من الهيمنة الجمهورية عليها.

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.