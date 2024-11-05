بين مباركة وتنديد.. أبرز ردود الفعل الإسرائيلية على إقالة جالانت

كتب- محمود الطوخي

أثار قرار رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، ردود فعل غاضبة من قِبل المعارضة الإسرائيلية ومسؤولين بارزين.

من جانبه، علّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، على قرار إقالته، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، قائلا إن: "إن أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمة حياتي".

ביטחון מדינת ישראל היה ותמיד יישאר משימת חיי 🇮🇱🇮🇱 — יואב גלנט - Yoav Gallant (@yoavgallant) November 5, 2024

وفي إطار ذلك، دعا عضو الكنيست الإسرائيلي، يائير جولان، لإعلان الإضراب العام، اعتراضا على قرار إقالة جالانت.

وقال جولان، في تغريدة على حسابه بمنصة "إكس" "أدعو جميع رؤساء الجامعات وجميع رؤساء الكليات إلى الإضراب عن الدراسة، وأدعو جميع رؤساء الاقتصاد إلى التوقف عن العمل".

אני קורא לכל ראשי האוניברסיטאות ולכל ראשי המכללות - השביתו את הלימודים.

אני קורא לכל ראשי המשק, השביתו את העבודה.

אני קורא לכל ראשי מערכת הביטחון, השמיעו קול זעקה, גם עכשיו בעודכם על מדים.

אני קורא לכל אזרחי ישראל, צאו לרחובות. נתניהו הורס את ישראל ורק אנחנו יכולים להציל אותה. — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) November 5, 2024

كذلك ناشد جولان: "رؤساء الأجهزة الأمنية أن يرفعوا صرخة، حتى الآن وأنتم ترتدون الزي العسكري، إنني أدعو جميع مواطني إسرائيل إلى النزول إلى الشوارع.. نتنياهو يدمر إسرائيل ونحن وحدنا من يستطيع إنقاذها".

بدوره، علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية، رئيس حكومة الاحتلال الأسبق يائير لابيد، على إقالة جالانت، قائلا إن: "إقالة جالانت في منتصف الحرب هو محض جنون".

פיטורי גלנט באמצע מלחמה הם מעשה של טירוף. נתניהו מוכר את בטחון ישראל ואת לוחמי צה״ל בשביל הישרדות פוליטית בזויה. ממשלת הימין על-מלא מעדיפה את המשתמטים על פני המשרתים. אני קורא לאנשי יש עתיד ולכל הפטריוטים הציונים לצאת הלילה לרחובות במחאה. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) November 5, 2024

وأكد لابيد، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، أن "نتنياهو يبيع أمن إسرائيل ومقاتلي الجيش من أجل بقائه السياسي المشين"، مشيرا إلى أن "حكومة اليمين المتطرف تفضّل المتهربين من الخدمة على من يؤدونها (في الجيش)، أدعو أهالي يش عتيد وجميع المواطنين الصهاينة إلى النزول للشوارع الليلة للاحتجاج".

فيما رأى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي المستقيل، غادي أيزنكوت، أن قرار إقالة جالانت هو قرار غير مسؤول و"حالة مزاجية"، وفق صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية.

وقال أيزنكوت: "فقدان المزاج.. إن إقالة وزير دفاع خلال أطول حرب وأكثرها صعوبة في تاريخ إسرائيل بسبب القيود السياسية الضيقة ومع السعي لإصدار قانون للتهرب (الحريديم من التجنيد) هو قرار غير مسؤول بشكل غير مسبوق".

في المقابل، احتفى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بقرار إقالة جالانت.

מברך את ראש הממשלה על ההחלטה לפטר את גלנט. עם גלנט שעדיין שבוי עמוק בקונספציה לא ניתן להגיע לניצחון המוחלט - וטוב עשה ראש הממשלה שהעביר אותו מתפקידו. — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) November 5, 2024

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، هنّا بن غفير، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا: "أهنئ رئيس الوزراء على قرار إقالة جالانت.. في وجود جالانت، الذي لا يزال محاصرا بعمق في هذا المفهوم، لا يمكن تحقيق نصر مطلق، لقد أحسن رئيس الوزراء بإقالته من منصبه".

وتلبية لدعوات مسؤولين إسرائيليين بالتظاهر، خرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع تنديدا بإقالة وزير الدفاع، كما وقعت اشتباكات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي والمتظاهرين بعدّة مدن.