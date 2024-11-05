الانتخابات الأمريكية.. العرب في ميشيجان يرفضون التصويت لهاريس وترامب

القاهرة- مصراوي

ربما لا تمثل الحرب في غزة أولوية قصوى للناخبين في الولايات المتحدة، ولكنها تحظى باهتمام خاص في مدينة ديربورن بولاية ميشيجان.

ضاحية ديترويت تضم واحدة من أكبر الجاليات العربية الأمريكية في الولايات المتحدة. وقد ذكر بعض الناخبين اليوم أنهم اختاروا التصويت لمرشحة الحزب الثالث جيل شتاين؛ بسبب مواقف كل من هاريس وترامب تجاه الحرب، وفقًا لما نقلته شبكة "إن بي سي".

قالت جينا راموني، 20 عامًا، وهي ناخبة لأول مرة، بأنها اختارت التصويت لشتاين قائلة: "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها تجاوز الحدود." وأضافت: "الناس يموتون، أعرف أشخاصًا ماتوا. تعرضت عمتي للقصف في لبنان. ما يحدث غير إنساني بالكامل. نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار الآن".

كما صوتت زميلتها الناخبة لأول مرة ليا مشيك، 19 عامًا، لصالح شتاين احتجاجًا على الطريقة التي تعتقد بها أن هاريس وترامب سيتعاملان مع الحرب.

قالت مشيك: "عائلتي بأكملها هناك وكل ما يحدث يؤثر عليهم ومن الواضح أننا هنا". "ولذا لم أرغب في التصويت لأي منهما الذي سيواصل الحرب".

وأضافت أن: "الحرب مستمرة منذ أكثر من عام وكل ما يفعلونه هو مساعدة إسرائيل".

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.