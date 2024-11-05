دعوات للإضراب الشامل في إسرائيل بعد إقالة وزير الدفاع

دعوات للإضراب الشامل في إسرائيل بعد إقالة وزير الد

القاهرة- مصراوي

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي يائير جولان للإضراب الشامل في إسرائيل اعتراضًا على قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وكتب عضو الكنيست الإسرائيلي على صفحته بموقع إكس: "أدعو جميع رؤساء الجامعات وجميع رؤساء الكليات إلى الإضراب عن الدراسة، وأدعو جميع رؤساء الاقتصاد إلى التوقف عن العمل".

وتابع يائير جولان: "أناشد جميع رؤساء الأجهزة الأمنية أن يرفعوا صرخة، حتى الآن وأنتم ترتدين الزي العسكري، إنني أدعو جميع مواطني إسرائيل إلى النزول إلى الشوارع. نتنياهو يدمر إسرائيل ونحن وحدنا من يستطيع إنقاذها".

אני קורא לכל ראשי האוניברסיטאות ולכל ראשי המכללות - השביתו את הלימודים.

אני קורא לכל ראשי המשק, השביתו את העבודה.

אני קורא לכל ראשי מערכת הביטחון, השמיעו קול זעקה, גם עכשיו בעודכם על מדים.

אני קורא לכל אזרחי ישראל, צאו לרחובות. נתניהו הורס את ישראל ורק אנחנו יכולים להציל אותה. — Yair Golan - יאיר גולן (@YairGolan1) November 5, 2024

وأقال نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وسيحل محله وزير الخارجية إسرائيل كاتس حسبما أعلنت القناة الـ12 العبرية.

بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع.

وكلف رئيس الوزراء الإسرائيلي، جدعون ساعر بتولي حقيبة وزارة الخارجية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما.

وأضاف قررت اليوم إنهاء خدمة وزير الدفاع جالانت، نظرًا لأن أزمة الثقة التي حلت بينه وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة.