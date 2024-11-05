ترامب VS هاريس.. تغطية خاصة لأهم انتخابات رئاسية في أمريكا (لحظة بلحظة)

(مصراوي)

بدأت اليوم الثلاثاء، الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يتم الاختيار ما بين مرشحة الحزب الديمقراطي كاميلا هاريس، والمرشح الجمهوري دونالد ترامب، حيث توجه الناخبون إلى مراكز الاقتراع بعد فتحها في عدد من الولايات المتحدة.

وفي حال فازت هاريس وهي نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، ستكون أول امرأة وأول سوداء آسيوية ومهاجرة تصل إلى سدة الحكم الأمريكي، أما بفوز ترامب سيتأهل الجمهوري للحصول على ولاية ثانية من الرئاسة الأمريكية.

كذلك بفوز ترامب سيكون أول رئيس أمريكي تمت محاكمته بتهم جنائية، يتم انتخابه من جديد كرئيس للبيت الأبيض، حيث وصلت التهم الموجهة للمرشح الجمهوري إلى 80 تهمة.

وبينما تتم العملية الانتخابية، أكد ترامب على ثقته في الفوز بالانتخابات بينما دعت منافسته هاريس الناخبين إلى التوجه لصناديق الاقتراع من أجل "طي صفحة الصراع والخوف".

في هذه التغطية الخاصة، نستعرض لكم أبرز اللحظات، التحليلات، والتوقعات حول المعركة السياسية الشرسة بين ترامب وهاريس في انتخابات رئاسية هي الأكثر ترقبًا في تاريخ الولايات المتحدة الحديثة، وكيف ستؤثر هذه الانتخابات على مستقبل أمريكا والعالم.

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