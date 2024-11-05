الانتخابات الأمريكية.. ترامب: لا أريد رؤية أي عنف

وكالات

قال الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة دونالد ترامب إنه لا يحتاج لدعوة مؤيديه للامتناع عن العنف لأنه "بالطبع لن يكون هناك عنف".

وأكد ترامب أن أنصاره ليسوا عنيفين، و"أنا بالتأكيد لا أريد رؤية أي عنف".

وسبق وأعرب ترامب، عن ثقته من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إذ قال "حملتنا كانت ناجحة وأنا واثق من الفوز، تقدمنا تقدما كبيرا وهذا ما يبدو من المشاركة الواسعة للجمهوريين في التصويت".

وأضاف ترامب، "سأعترف بالخسارة، إذا كانت الانتخابات نزيهة وعادلة، وأداؤنا جيد للغاية في الولايات المتأرجحة، لكن يجب أن تظهر نتائج الانتخابات بشكل مبكر الليلة.

وواصل ترامب الشكوى من المدة التي قد تستغرقها عملية جمع النتائج نظرا لأنهم "أنفقوا كل هذه الأموال على الآلات"، مستشهدا بالانتخابات الفرنسية كمثال على الانتخابات السريعة.

يشار إلى أن التصويت بدأ في معظم الولايات بما في ذلك كاليفورنيا ونيفادا، وأيداهو ونيفادا وأوريغون.

وتمتلك كاليفورنيا 54 صوتا انتخابيا، وهو أكبر عدد من الأصوات في أي ولاية في الولايات المتحدة، ولكنها تعتبر ولاية ذات جدار أزرق – أي معقل تاريخي للحزب الديمقراطي - حيث كانت آخر مرة صوتت فيها لمرشح جمهوري في عام 1988.

نيفادا، التي لديها 6 أصوات انتخابية، هي آخر الولايات السبع المتأرجحة التي تفتح صناديق الاقتراع اليوم.

يذكر أن الولايات تمنح جميع أصوات مجمعها الانتخابي لمن يفوز بأغلبية أصوات الولاية.

على سبيل المثال، إذا فاز مرشح بنسبة 50.1 في المئة من الأصوات في كاليفورنيا، فيُمنح جميع أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 54 صوتا في الولاية. كما أن المرشح الذي يفوز بأغلبية ساحقة من أصوات الولاية سيحصل كذلك على نفس عدد أصوات المجمع الانتخابي، وهو الانتقاد الذي يوجهه خبراء للنظام الانتخابي الأمريكي.