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بعد إقالة جالانت.. نتنياهو يكلف جدعون ساعر بحقيبة وزارة الخارجية

08:16 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

نتنياهو يكلف جدعون ساعر بحقيبة وزارة الخارجية

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القاهرة- مصراوي
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، وتعيين وزير الخارجية يسرائيل كاتس مكانه.

وقال نتنياهو، خلال تصريحات له، اليوم الثلاثاء، إن هناك حاجة لثقة كاملة بين رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
وكلف رئيس الوزراء الإسرائيلي، جدعون ساعر بتولي حقيبة وزارة الخارجية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستجعل مجلس الوزراء أكثر انسجاما.

وأضاف قررت اليوم إنهاء خدمة وزير الدفاع جالانت، نظرًا لأن أزمة الثقة التي حلت بينه وبين وزير الدفاع لم تجعل من الممكن استمرار إدارة الحرب بهذه الطريقة.
وفي وقت سابق، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت على أوامر تجنيد جديدة تشمل 7 آلاف من اليهود المتدينين “الحريديم”، وذلك في خضم ازدياد الضغط على جنود الاحتياط بعد عام من الحرب على غزة والدخول في حرب مع حزب الله اللبناني.

وفيما يحاول نتنياهو تجنيد أغلبية، لصالح قانون يمول المعاهد الدينية للحريديم، يعارضه وزير الدفاع جالانت وعدد من الوزراء، أصدر جالانت سبعة ألاف أمر تجنيد للمتدينين اليهود، ما قد تسبب في تفجير أزمة مع تلك الأحزاب.

حكومة نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر يسرائيل كاتس
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