بينهم المتأرجحة.. 18 ولاية تفعل قوات الحرس الوطني لتأمين الانتخابات الأمريكية

القاهرة- مصراوي

قامت 18 ولاية على الأقل ومنطقة كولومبيا بتفعيل قوات الحرس الوطني لدعم جهود أمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم.

وتشمل هذه الولايات أريزونا، وكارولاينا الشمالية، وبنسلفانيا ، وويسكونسن، ونيفادا، جورجيا، ميشيجان.

ومن المقرر أن يعمل اليوم نحو 350 جنديًا في فئتين: الأمن السيبراني وإنفاذ القانون أو دعم الانتخابات العامة.

وبدأ التصويت في معظم الولايات بما في ذلك كاليفورنيا ونيفادا، وأيداهو ونيفادا وأوريغون.

وتمتلك كاليفورنيا 54 صوتا انتخابيا، وهو أكبر عدد من الأصوات في أي ولاية في الولايات المتحدة، ولكنها تعتبر ولاية ذات جدار أزرق – أي معقل تاريخي للحزب الديمقراطي - حيث كانت آخر مرة صوتت فيها لمرشح جمهوري في عام 1988.

نيفادا، التي لديها 6 أصوات انتخابية، هي آخر الولايات السبع المتأرجحة التي تفتح صناديق الاقتراع اليوم.

يذكر أن الولايات تمنح جميع أصوات مجمعها الانتخابي لمن يفوز بأغلبية أصوات الولاية.

على سبيل المثال، إذا فاز مرشح بنسبة 50.1 في المئة من الأصوات في كاليفورنيا، فيُمنح جميع أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 54 صوتا في الولاية. كما أن المرشح الذي يفوز بأغلبية ساحقة من أصوات الولاية سيحصل كذلك على نفس عدد أصوات المجمع الانتخابي، وهو الانتقاد الذي يوجهه خبراء للنظام الانتخابي الأمريكي.