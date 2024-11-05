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قدموا معلومات قيمة لأعداء إسرائيل.. مكتب نتنياهو يُعلق على تسريب وثائق أمنية

08:03 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

بنيامين نتنياهو

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(مصراوي)

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بيانًا علق فيه على تسريب وثائق أمنية إسرائيلية هامة، بالقول إن "هناك حملة تصيد غير مسبوقة ضد مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب التي تشهدها إسرائيل".

ووصف مكتب نتنياهو قضية التسريبات لمناقشات مجلس الوزراء ومناقشات الأسرى والمفقودين بـ "الإجرامية"، قائلًا إن التسريبات قدمت معلومات استخباراتية "قيمة" لأعداء إسرائيل.

وتابع بيان مكتب نتنياهو، أن التحقيقان الوحيدان اللذان تم فتحهما بخصوص قضية التسريبات، كانا موجهين ضد مكتب رئيس الوزراء وليس ضد المتسربين بالجملة.

وألقت السلطات الأمنية الإسرائيلية، القبض على عدد من موظفي مكتب نتنياهو، من بينهم المتحدث السابق باسمه، بعد تسريب وثائق أمنية هامة عرضت أهداف الحرب الإسرائيلية المعلنة للخطر.

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