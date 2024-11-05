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فرس نهر شهير يتوقع الفائز في الانتخابات الأمريكية

07:58 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

فرس النهر مو دينج

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القاهرة- مصراوي

توقع فرس النهر القزم "مو دينج"، الذي أثار ضجة كبيرة على الإنترنت، فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة.

قدم القائمون على رعاية فرس النهر في حديقة حيوان "خاو خو" المفتوحة في تايلاند له طبقي فاكهة، حيث كانت كل قطعة من البطيخ منحوتة تحمل تهجئة اسم "دونالد ترامب" أو "كامالا هاريس" باللغة المحلية.

في مقطع فيديو نشرته حديقة الحيوان على منصة X، يظهر "مو دينج" وهو يحفر مباشرة في طعام يحمل اسم ترامب، متجاهلاً الطعام المخصص للسيدة هاريس، وذلك عندما دعاه القائمون على رعايته لتناول الطعام.

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.

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