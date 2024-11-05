ترامب: سأعترف بالخسارة إذا كانت الانتخابات عادلة

القاهرة- مصراوي

أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن ثقته من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال كلمة له اليوم الثلاثاء، "حملتنا كانت ناجحة وأنا واثق من الفوز، تقدمنا تقدما كبيرا وهذا ما يبدو من المشاركة الواسعة للجمهوريين في التصويت".

وأضاف ترامب، "سأعترف بالخسارة، إذا كانت الانتخابات نزيهة وعادلة، وأداؤنا جيد للغاية في الولايات المتأرجحة، لكن يجب أن تظهر نتائج الانتخابات بشكل مبكر الليلة.

وواصل ترامب الشكوى من المدة التي قد تستغرقها عملية جمع النتائج نظرا لأنهم "أنفقوا كل هذه الأموال على الآلات"، مستشهدا بالانتخابات الفرنسية كمثال على الانتخابات السريعة.

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.