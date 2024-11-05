الانتخابات الأمريكية.. هل تنبأ مسلسل "عائلة سيمبسون" بفوز هاريس؟

(مصراوي)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى حلقات المسلسل الكرتوني الأمريكي الشهير "عائلة سيمبسون"، والذي تنبأ بعدد من الأحداث التي وقعت حول العالم، من بينهم ما يعتقد أنه ترشح كاميلا هاريس للانتخابات الأمريكية.

وعقب إعلان ترشح نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس، بعد انسحاب الرئيس جو بايدن من المعركة الانتخابية، تم تداول حلقة بعنوان "بارت تو ذا فيوتشر" والتي تم بثها عام 2000، والتي أظهرت شخصية "ليزا" بعد أن أصبحت رئيسة للولايات المتحدة وهي تجلس على مكتبها، وكان اللافت هنا هو تطابق الملابس والمجوهرات التي ارتدتها ليزا بملابس هاريس في كل المواصفات.

وفي الحلقة التي تم بثها في الموسم الـ11، ظهرت شخصية ليزا سيمبسون وهي ترتدي ملابس باللون البنفسجي وعقدًا وأقراطًا من اللؤلؤ، وهو نفس الزي الذي ارتدته كاميلا هاريس في حفل تنصيب جو بايدن عام 2021.

وخلال إعادة تداول الفيديو، ركز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على المشهد الذي جلست فيه ليزا على المكتب البيضاوي وهي تقول "كما تعلمون، لقد ورثنا أزمة كبيرة في الميزانية من الرئيس ترامب" وذلك مع تنبؤ المسلسل سابقًا بفوز ترامب للانتخابات الأمريكية.