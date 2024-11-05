هاريس تدعو الأمريكيين إلى التصويت بالانتخابات الرئاسية

وكالات

دعت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس الأمريكيين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية والتوجه إلى مراكز الاقتراع.

وقالت إن الوقت حان لطي صفحة الصراع والخوف والانقسام ولجيل جديد من القيادة في الولايات المتحدة، وفق تعبيرها.

وشددت على أنه لدى الغالبية العظمى من الأميركيين كثير من القواسم المشتركة مقارنة بما يفرقهم.

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.