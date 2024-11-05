حال فوز ترامب.. وزير الخارجية الفرنسي يطالب أوروبا بالتخلص من "عقدة النقص"

(وكالات)

طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الاتحاد الأوروبي بضرورة تعزيز قدراته العسكرية وتخليص نفسه مما وصفها بـ "عقدة النقص" وشعور التبعية في حال فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجاءت تصريحات نويل بارو خلال حديثه لقناة "فرانس 2" حيث عبر عن الحاجة الملحة لأوروبا للاستعداد للتحديات المحتملة وتقوية بنيتها العسكرية وزيادة إنتاجها التجاري.

وأوضح بارو أن فكرة بناء القدرات الذاتية للاتحاد الأوروبي كانت قيد النقاش في فرنسا منذ سبع سنوات، وأن الوقت قد حان الآن للعمل بجدية نحو تنفيذها.

كما أعرب عن أمله في استمرار الاتفاقية الأوروبية التي تهدف إلى تقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، منها 20 مليار ستأتي من الولايات المتحدة باستخدام الفوائد على الأصول الروسية المجمدة.

وأكد الوزير استعداد فرنسا للعمل مع أي رئيس تختاره الولايات المتحدة، مستذكرًا الفترة التي تعاملت فيها بلاده مع إدارة ترامب من عام 2017 إلى 2020، وأنها على استعداد للتعاون مع إدارته إذا عاد إلى السلطة.

وبدأت اليوم الثلاثاء، العملية الانتخابية في عدد من الولايات الأمريكية لانتخاب الرئيس الأمريكي حيث يتم الاختيار بين الديمقراطية كاميلا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.