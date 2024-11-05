الانتخابات الأمريكية.. تعطيل التصويت في مراكز اقتراع بولاية جورجيا بسبب تهديدات

القاهرة- مصراوي

أدت التهديدات غير الموثوقة إلى تعطيل التصويت لفترة وجيزة في موقعين للاقتراع في جورجيا صباح الثلاثاء، وفقًا لمسؤولين محليين قالوا إنهم سيسعون للحصول على أمر من المحكمة لتمديد ساعات التصويت.

قالت نادين ويليامز، مديرة التسجيل والانتخابات في المقاطعة، في مؤتمر صحفي، إنه تم الإبلاغ عن خمسة تهديدات غير موثوقة بالقنابل، مما أدى إلى إخلاء مؤقت في موقعين في مقاطعة فولتون لمدة 30 دقيقة.

وقال ويليامز: "لحسن الحظ، أصبحت هذه المواقع تعمل الآن مرة أخرى وجميع مواقع الاقتراع آمنة مع وجود أمني نشط".

وتابع ويليامز إن مسؤولي المقاطعة سيسعون للحصول على أمر من المحكمة لإبقاء الموقعين - C.H. Gullatt Elementary و Etris Community Center - مفتوحين في وقت لاحق قليلاً الليلة. تقع مواقع الاقتراع في يونيون سيتي، جنوب غرب أتلانتا.

تلقت إدارة شرطة مدرسة مقاطعة فولتون معلومات صباح الثلاثاء، تفيد بأن بعض المدارس ستتلقى تهديدات بالقنابل حوالي الساعة 8:15 صباحًا، وفقًا لبيان صادر عن توري كوبر، المتحدث باسم إدارة شرطة ساوث فولتون.

وقال البيان إن الطلاب في المنطقة ليسوا في المدرسة اليوم بسبب الانتخابات. لم تتلق أي مدارس ابتدائية أي تهديدات، لكن سلطات إنفاذ القانون أجرت عمليات مسح احترازية في مواقع متعددة.

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمني