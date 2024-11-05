هاريس: عليكم الخروج للتصويت في الانتخابات الأمريكية

القاهرة- مصراوي

تواصلت نائبة الرئيس والمرشحة الجمهورية كامالا هاريس مع محطة راديو V-103 في أتلانتا لتذكير الناخبين في جورجيا بالخروج والتصويت في يوم الانتخابات.

وقالت هاريس للمستمعين "علينا أن ننجز ذلك. اليوم هو يوم التصويت ويجب على الناس الخروج والنشاط".

وأضافت هاريس نائبة الرئيس هاريس: "لقد كنت أركز فقط على المهمة التي أمامي، وكان التفكير فقط حول التأكد من أنني أستجيب لاحتياجات الأشخاص حول السياسات".

وأشارت إلى أن صناديق الاقتراع تغلق في جورجيا في الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وأوضحت هاريس أن تركيزها لهذا اليوم هو "التأكد من أن الجميع يعرفون قوة صوتهم من خلال تصويتهم".

واستمرت في تجنب الإشارة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب بالاسم، وأشارت إليه بدلاً من ذلك باسم "خصمي" خلال المكالمة.

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.