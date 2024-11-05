الانتخابات الأمريكية.. تمديد وقت التصويت بكامبريا في بنسلفانيا بسبب عطل

القاهرة- مصراوي

تم تمديد وقت التصويت في مقاطعة كامبريا بولاية بنسلفانيا، بعدما أدى "عطل في البرنامج" إلى تعطيل قدرة الناخبين على مسح بطاقات الاقتراع الخاصة بهم، حسبما قال مكتب مفوضي المقاطعة يوم الثلاثاء.

ويصر مسؤولو الانتخابات في المقاطعة على أن "هناك عملية قائمة للتعامل مع قضايا من هذا النوع" وأن الخلل لا ينبغي أن يثني الناخبين عن التصويت في مراكز الاقتراع الخاصة بهم.

وعلم مجلس انتخابات مقاطعة كامبريا في وقت مبكر من صباح اليوم، أن عطلًا في برنامج نظام التصويت الإلكتروني في المقاطعة منع الناخبين من مسح بطاقات الاقتراع الخاصة بهم، وفقًا لبيان صادر عن مكتب مفوضي المقاطعة.

وتقدم مجلس انتخابات مقاطعة كامبريا بطلب لتمديد وقت التصويت، فضلًا عن أنه استدعى متخصصين في تكنولوجيا المعلومات لمراجعة مشكلة البرنامج.

وقال ديف لوسيو، الذي يصوت في منطقة جيستاون بمقاطعة كامبريا، لشبكة CNN الأمريكية، إنه فوجئ برؤية مركز التصويت الخاص به فارغًا هذا الصباح حتى اكتشف السبب.

وأضاف لوسيو "عندما وصلنا (لوسيو وزوجته) كان المكان خاليا بشكل مفاجئ. وعندما خرج الناس قالوا إن الآلات معطلة، وبعد الدخول للتأكد من المشكلة، قررنا الانتظار حتى وقت لاحق عندما تعمل الآلات مرة أخرى".

وأوضح أنه اختار العودة في وقت لاحق، لأن ذلك سيجعله يشعر بمزيد من الثقة في احتساب صوته بشكل صحيح.

وقال المتحدث باسم وزارة ولاية بنسلفانيا مات هيكل، إن الوزارة تعمل أيضًا مع مسؤولي المقاطعة لمعالجة هذه القضية.

وأضاف هيكل، أن الناخبين "يمكنهم الاستمرار في التصويت بالاقتراع الورقي، وفقًا للعمليات العادية، بينما تعمل المقاطعة على حل المشكلة من خلال المسح الضوئي داخل الدائرة".

وأكد أن الولاية تعمل مع المقاطعة لحل هذه المسألة الفنية وهي ملتزمة بضمان انتخابات حرة ونزيهة وآمنة.

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.