تأثير التحول الأزرق والسراب الأحمر على نتائج الانتخابات الأمريكية

القاهرة- مصراوي:

بدأ السباق للبيت الأبيض لحظاته الحاسمة، تزامنًا مع فتح مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال ملايين الناخبين الذين يصطفون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وسط ترقب لمعرفة هوية الفائز في السباق الرئاسي.

وحذر خبراء الانتخابات من ظاهرتين مترابطتين قد تؤخران إعلان النتائج النهائية لأيام عدة في بعض الولايات الحاسمة. هاتان الظاهرتان، المعروفتان بـ"السراب الأحمر" و"التحول الأزرق"، تمثلان سمات بارزة في المشهد الانتخابي الأمريكي.

التحول الأزرق

الظاهرة التي يتم من خلالها محو تقدم الجمهوريين، لتتحول النتائج لصالح الحزب الديمقراطي، مع تقدم عملية فرز الأصوات، خاصة أصوات البريد، الظاهرة التي تظهر أهميتها في أن الناخبين الديمقراطيين يميلون بشكل كبير للتصويت عبر البريد مقارنة بالناخبين الجمهوريين.

وأشار الرئيس السابق دونالد ترامب خلال ترشحه للرئاسة عام 2020، إلى "السراب الأحمر" لدعم مزاعمه، بشأن تزوير الانتخابات، في حين أن هذه الظاهرة كانت نتيجة لارتفاع نسبة التصويت عبر البريد وتعتمد في كثير من الأحيان حول متى يمكن الانتهاء من عد تلك البطاقات.

وبرزت هذه الظاهرة عام 2020، في أماكن ذات سرعة فرز أصوات بطيئة مثل كاليفورنيا، التي تميل إلى أن تكون ديمقراطية بشكل كبير حيث يتم إرسال بطاقة اقتراع بالبريد لكل ناخب مسجل.

الأمر الذي يعني أن "تحولا أزرق" في الأصوات قد يحدث في مراكز التصويت ويؤخر النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية، لكن ليس بالضرورة أن يؤثر على النتائج.

كما ظهرت هذه الظاهرة بصورة واضحة، في انتخابات 2016، إذ شهدت هيلاري كلينتون تحولًا لصالحها في التصويت الشعبي، بعد أيام من تقديم خطاب الخسارة، وإن لم يكن كافيًا للفوز بالبيت الأبيض.

السراب الأحمر

"السراب الأحمر"، هي الظاهرة التي تمثل الجانب الآخر للعملية الانتخابية، إذ يظهر المرشح الجمهوري متقدمًا في النتائج الأولية مساء يوم الانتخابات.

ويحدث هذا لأن الأصوات التي يدلي بها الناخبون شخصيًا في يوم الاقتراع، والتي تميل بشكل أكبر لصالح الحزب الجمهوري، يتم فرزها وإعلانها أولاً، لكن مع بدء فرز الأصوات البريدية، يبدأ هذا التقدم في التلاشي تدريجيًا.

وبشأن الانتخابات الجارية، فإن هاتين الظاهرتين تكتسبان أهمية خاصة ففي ولاية جورجيا، يؤثر القانون الانتخابي الجديد على توازن التصويت المبكر الشخصي والتصويت البريدي.

ويتوقع وزير الدولة براد رافنسبرجر، إعلان غالبية النتائج بحلول الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، لكن إذا كان السباق متقاربًا كما في 2020، قد لا تكون النتيجة واضحة على الفور.

وفي ميشيجان، حيث يمكن معالجة بطاقات الاقتراع قبل يوم الانتخابات، تتوقع وزيرة الدولة جوسلين بنسون، معرفة النتيجة بحلول نهاية يوم الأربعاء، لكنها تؤكد أن الدقة والأمن سيظلان الأولوية القصوى على حساب السرعة.

وكشفت دراسة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أن المقاطعات التي فاز فيها بايدن في 2020 استغرقت وقتًا أطول في فرز الأصوات، ولم يصبح تقدم بايدن في جورجيا واضحًا إلا في الساعات الأولى من 6 نوفمبر، عندما بدأت دفعات صغيرة من أصوات البريد في التأثير على النتيجة شديدة التقارب.

وعلى الرغم من أن القانون يمنح الولايات حتى 11 ديسمبر 2024 لإكمال عمليات إعادة الفرز وحل النزاعات، فإن التغييرات في القوانين الانتخابية وزيادة الخبرة في التعامل مع أصوات البريد قد تسرع العملية هذا العام.