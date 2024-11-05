الانتخابات الأمريكية.. إقبال غير مسبوق أمام مركز اقتراع في فيلادلفيا

القاهرة- مصراوي

شهد مركز اقتراع في مدينة فيلادلفيا، ولاية بنسلفانيا، حشدًا كبيرًا من الناخبين الذين اصطفوا في طابور طويل خارج المركز في غضون نصف ساعة من افتتاحه.

وأشار مراسل شبكة "إن بي سي نيوز"، جاي جراي، من موقع متحف الثورة الأمريكية، إلى أن المسؤولين لم يشهدوا ازدحامًا مماثلًا منذ سنوات.

وصرح جراي بأن هذه الانتخابات تختلف تمامًا عن سابقتها، خاصةً مع كون ولاية بنسلفانيا من الولايات المتأرجحة التي قد تكون حاسمة في نتيجة الانتخابات.

ووفقًا لجراي، قد يستغرق إعلان النتائج يومًا أو يومين، رغم عدم الحاجة إلى انتظار عطلة نهاية الأسبوع للانتهاء من العد.

ويضيف جراي أن الأمر قد لا يستغرق حتى عطلة نهاية الأسبوع حتى يتم الانتهاء من العد في الولاية المتأرجحة كما حدث في الانتخابات السابقة، لكن الأمر سيستغرق «يومًا أو يومين» قبل أن يتم الإعلان رسميًا عن الفائز هناك.

وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في عدد من الولايات، للتصويت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمني