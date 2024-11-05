تمديد اعتقال المشتبه فيه الرئيسي بقضية التسريب بديوان نتنياهو

وكالات

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن تمديد اعتقال إيلي فيلدشتاين، المشتبه فيه الرئيسي بقضية تسريب الوثائق في ديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حتى الأحد المقبل.

وأفادت محكمة إسرائيلية، أن متحدثاً سابقاً باسم نتنياهو، اعتقل للاشتباه بتسريبه وثائق سرية للصحافة بدون تصريح، وهو ما كان من شأنه الإضرار باتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.



وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أنه بعد أن قررت محكمة الصلح بمدينة ريشون لتسيون رفع الحظر عن النشر، سُمح بالكشف عن اعتقال 4 أشخاص في قضية التسريبات الأمنية.