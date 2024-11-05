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انتخابات الرئاسة الأمريكية.. بدء التصويت في عدد من ولايات الساحل الشرقي

01:48 م الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

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(وكالات)


بدأ التصويت، اليوم الثلاثاء، في عدد من الولايات مع بدء انتخابات الرئاسة الأمريكية للاختيار ما بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كاميلا هاريس.

وجاء بدء التصويت مع فتح مراكز الاقتراع عدد من ولايات الساحل الشرقي مثل نيويورك ونيوجيرسي وفرجينيا وكونيتيكت وكنتاكي وماين.

وسبق ذلك فتح مراكز الاقتراع في ولاية فيرمونت بالساحل الشرقي، التي كانت أولى الولايات التي تفتح أبواب مراكز الاقتراع لاختيار المرشح الرئاسي.

ويتوالى فتح مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية في أوقات مختلفة نظرًا لاختلاف فرق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى، مع امتداد الولايات المتحدة عبر 6 مناطق زمنية.

ترامب انتخابات الرئاسة الأمريكية كاميلا هاريس
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