الانتخابات الأمريكية.. فتح مراكز الاقتراع في 8 ولايات

القاهرة- مصراوي



فتحت مراكز الاقتراع في 8 ولايات أبوابها أمام الناخبين، في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك تلك الموجودة في كونيتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ونيوهامبشاير وفيرجينيا.



وفي ولايتي إنديانا وكنتاكي، بدأت مراكز الاقتراع في فتح أبوابها في الساعة السادسة صباحا، لكن بعض مراكز الاقتراع ستفتح أبوابها في الساعة السابعة صباحا.



وفي ولاية ماين، فتحت جميع مراكز الاقتراع في الساعة السادسة صباحًا، ولكن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 500 شخص يمكنها فتح مراكز الاقتراع الساعة العاشرة صباحًا بالتوقيت الشرقي، حسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

وكانت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها في ولاية فيرمونت الأمريكية لتبدأ بذلك عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وتكون بذلك ولاية فيرمونت هي أولى الولايات التي تبدأ بها عملية التصويت، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت شرق أمريكا.

ويتوالى بعد ذلك فتح أبواب الاقتراع في مختلف الولايات الأمريكية بحسب فارق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى.

وأجرت بلدة ديكسفيل نوتش الصغيرة في نيو هامبشاير التصويت في منتصف الليل؛ وتعادلت نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب بثلاثة أصوات لكل منهما.