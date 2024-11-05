الانتخابات الرئاسية.. بدء التصويت في أولى الولايات الأمريكية

(وكالات)

فتحت مراكز الاقتراع، اليوم الثلاثاء، أبوابها أمام الناخبين في ولاية فيرمونت الأمريكية لتبدأ بذلك عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كاميلا هاريس.

وتكون بذلك ولاية فيرمونت هي أولى الولايات التي تبدأ بها عملية التصويت، حيث فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في تمام الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت شرق أمريكا.

ويتوالى بعد ذلك فتح أبواب الاقتراع في مختلف الولايات الأمريكية بحسب فارق التوقيت الذي يفصل كل ولاية عن الأخرى.

تمتد الولايات المتحدة عبر ست مناطق زمنية، مما يجعل توقيت فتح مراكز الاقتراع متنوعًا حسب كل ولاية. وفقًا لتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ويبدأ التصويت عند الساعة الخامسة صباحًا اليوم، ويستمر حتى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأربعاء.

وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها بشكل متدرج في الولايات المختلفة، حيث يبدأ التصويت في بعض الولايات، مثل ماين ونيويورك وفرجينيا، عند الساعة السادسة صباحًا، في حين تفتح ولايات أخرى، مثل بنسلفانيا وجورجيا، مراكزها عند الساعة السابعة صباحًا.