بعد حظرها.. مديرة الاتصال بالأونروا: إسرائيل لا تمتلك بديلًا عن الوكالة في غزة

(وكالات)

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن مديرة الاتصال في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" جولييت توما، قولها إن إسرائيل ليس لديها أي بديل عن نشاط الوكالة في قطاع غزة.

وأضافت توما، بحسب الصحيفة العبرية، أن وقف نشاط الأونروا قد يؤدي إلى انهيار نظام توصيل الغذاء والمساعدات لمليونين من سكان القطاع.

وأكدت توما، أن عمل الأونروا ضروري لمنع وقوع كارثة إنسانية في القطاع خصوصا خلال الحرب الوحشية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "الجمهور الإسرائيلي وقع ضحية لحملة معلومات كاذبة عن الأونروا" بحسب تعبيرها.

وتابعت توما، بالقول إن الافتراض بأن إغلاق مكاتب وكالة الأونروا سيلغي مشكلة اللاجئين الفلسطينيين مفهوم ساذج.

وكانت إسرائيل قد أبلغت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الاثنين، بحظر عمل مكاتب الأونروا بشكل رسمي، وذلك بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر عمل الوكالة الأممية.