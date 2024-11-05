من التصويت حتى التنصيب.. مراحل العملية الانتخابية في الولايات المتحدة

كتبت- سلمى سمير:

تبدأ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بين المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس والجمهوري دونالد ترامب في دورة تتضمن سلسلة متعددة من المراحل والخطوات بدءًا من لحظة بدء الاقتراع وصولًا إلى إعلان النتائج وتنصيب المرشح.

تأتي عملية الاقتراع كأولى الخطوات في العملية الانتخابية التي يتم تحديدها غالب الوقت أول يوم ثلاثاء من شهر نوفمبر، ثم يبدأ الأمريكيون بعد ذلك بالتصويت من الصباح الباكر، وحتى المساء، مع اختلاف بسيط في أوقات افتتاح وإغلاق مراكز الاقتراع بين الولايات نظرًا لفرق التوقيت.

ومع ذلك تتيح بعض الولايات إمكانية التصويت المبكر، قبل يوم الانتخابات، وذلك إما بالحضور شخصيًا إلى لجنة الاقتراع أو عبر البريد، لتقليل الازدحام وتسهيل العملية، إضافة إلى ذلك يوجد التصويت الغيابي الذي يكون متاحًا في بعض الولايات للأشخاص غير المتواجدين محليًا.

فرز الأصوات

بعد إغلاق مراكز الاقتراع، تبدأ عملية فرز الأصوات، والتي تبدأ بعض الولايات في فرزها قبل يوم الانتخابات، بينما تبدأ ولايات أخرى بعد إغلاق مراكز الاقتراع فقط، مع اختلاف كل ولاية في عملية الفرز حسب نظامها حيث يعطي النظام الأمريكي الولايات الحرية في كيفية فرز وإعلان النتائج الأولية.

نشر النتائج الأولية: يتم نشر النتائج الأولية في غضون ساعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع، وتعلن وسائل الإعلام عن نتائج أولية استنادًا إلى النتائج التي تصل تدريجيًا من الولايات.

3. تجميع الأصوات وفق النظام الانتخابي الأمريكي

يعتمد فوز المرشحين الرئاسيين في الانتخابات الأمريكية على المجمع الانتخابي، حيث أن فوز أي من هاريس أو ترامب لا يعتمد على حصولهم على غالبية الأصوات وإنما بالشخص الذي يحصل على أغلبية 270 من أصل 538 صوتًا في المجمع الانتخابي.

ويتحقق ذلك بعدد الأصوات التي تشكلها كل ولاية في المجمع الانتخابي لذلك تشكل الولايات المتأرجحة والتي لا تصوت بشكل واضح لأحد الحزبين وتختلف نتائجها كل انتخابات مثل بنسلفانيا وميشيجان وأريزونا عاملًا حاسمًا في العملية الانتخابية، نظرًا لتمثيلها الكبير في المجمع الانتخابي.

إضافة لذلك في حال فوز أحد المرشحين وتقدمه في ولاية محددة فإنه يأخذ كل أصوات تلك الولاية في المجمع الانتخابي حتى وإن لم يصوت الناخبون في الولاية له بنسبة 100%، ويستثنى من ذلك ولايتين هما مين ونبراسكا.

إعلان النتائج

يأتي إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية عادة من وسائل الإعلام الأمريكية التي تكشف عن المرشح الفائز بناءً على تقديراتها وتحليلها للنتائج، ويتم ذلك في الغالب خلال الساعات الأولى من اليوم التالي للانتخابات، ثم يتم بعد ذلك التصديق على النتائج من قبل كل ولاية بشكل رسمي ووفق قواعد محددة.

اجتماع المجمع الانتخابي

بعد إعلان النتائج يجتمع مندوبو المجمع الانتخابي، يوم الاثنين في الأسبوع الثاني من ديسمبر المقبل في عواصم ولاياتهم للإدلاء بأصواتهم، ثم يقومون بعد ذلك بتسجيل أصواتهم للرئيس ونائب الرئيس.

يتم بعد ذلك إرسال النتائج إلى الكونجرس الأمريكي حيث تُحفظ الأصوات حتى موعد فرزها في المجلس في جلسة مشتركة تتم في الـ6 من يناير بعد الانتخابات، لفتح وفرز أصوات المجمع الانتخابي، ويتم الإعلان رسميًا عن الفائز.

ومع ذلك فإن إمكانية حدوث اعتراضات على النتائج وارد، بحيث يمكن لأي عضو في الكونجرس الاعتراض على أصوات ولاية معينة، وهو ما يجب أن يُدعم من عضو آخر من كلا المجلسين الشيوخ والنواب، وفي حال قُبل الاعتراض، يتم إجراء تصويت في كلا المجلسين، ويتطلب قبول الاعتراض موافقة الأغلبية في كلا المجلسين.

كما يمكن لكلا المرشحين تقديم طعون قانونية حول النتائج في بعض الولايات الرئيسية في بعض الحالات، مما قد يؤدي إلى إعادة فرز الأصوات أو تأخير التصديق على النتائج.

التنصيب الرسمي

في الـ20 من يناير المقبل ينتظر أن يتم تنصيب الفائز بشكل رسمي،حيث يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية ويتولى مهام منصبه رسميًا، ثم تتم بعد ذلك مرحلة الانتقال إلى السلطة حيث يقوم الرئيس المنتخب وفريقه بتنسيق الانتقال السلس للسلطة، بما يشمل تعيين أعضاء الحكومة وتجهيز السياسات الرئيسية.