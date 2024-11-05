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تقرير لبناني: 37 بلدة جنوبية مسحها الجيش الإسرائيلي وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت

11:50 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الجيش الاسرائيلي

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بيروت- (د ب أ)

أفاد تقرير لبناني اليوم الثلاثاء بأن 37 بلدة جنوبية مسحها الجيش الإسرائيلي وأكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أنه "في إطار الحرب التدميرية التي يشنها العدو الاسرائيلي على لبنان عمومًا والجنوب خصوصا، والغارات والأعمال العسكرية التدميرية، يقوم جيشه بتفخيخ وتدمير أحياء في مدن وبلدات بكاملها" .

وأضافت أن "أكثر من 37 بلدة تم مسحها وتدمير منازلها وأن أكثر من 40 ألف وحدة سكنية دمرت تدميرا كاملا، موضحة أن هذا يحدث في منطقة في عمق ثلاثة كيلومترات تمتد من الناقورة حتى مشارف الخيام في جنوب لبنان .


الجيش الإسرائيلي بيروت لبنان
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