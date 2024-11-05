متى تبدأ عملية الاقتراع في الانتخابات الأمريكية؟

القاهرة- مصراوي

ساعات قليلة ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع، لانتخاب الرئيس الأمريكي المقبل للبلاد، في منافسة شرسة بين الرئيس السابق دونالد ترامب - مرشح الحزب الجمهوري-، ونائبة الرئيس المنتهية ولايته كامالا هاريس -مرشحة الحزب الديمقراطي، وذلك بعد انسحاب جو بايدن من السباق فور مناظرته الأولى الكارثية مع ترامب.

ومنذ ذلك الحين، تبادل الديمقراطيون والجمهوريون الضربات والانتقادات، لكن الانتظار انتهى.

متى الانتخابات الأمريكية؟

ستُجرى الانتخابات الأمريكية اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن يشغل الفائز منصب الرئيس لمدة 4 سنوات في البيت الأبيض اعتبارا من تاريخ تنصيبه في 20 يناير 2025.

لن ينتخب الناخبون رئيسًا فحسب، بل سينتخبون أيضًا مرشحين لعضوية الكونجرس في مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأمريكي.

ما هي الولايات الرئيسية المتأرجحة ؟

يمر الطريق إلى البيت الأبيض عبر عدد قليل من الولايات المتأرجحة الحاسمة ، والتي تلعب دورًا كبيرًا في يوم الانتخابات، وعادة ما تكون الولايات منقسمة، وتتأرجح بين الديمقراطيين والجمهوريين بهامش قليل من النصر.

وأثبتت ولاية بنسلفانيا، بأصواتها الـ19 في الهيئة الانتخابية، أنها ولاية حاسمة في الانتخابات الرئاسية القليلة الماضية، ولن يكون عام 2024 مختلفًا.

وسيتعين على ترامب أيضًا أن يقلب أصوات ولايات أريزونا وجورجيا وويسكونسن ونيفادا، التي فاز بها بايدن بصعوبة في عام 2020 للفوز بالرئاسة.

بينما كانت ولايتا فلوريدا وأوهايو، اللتان كانا في السابق ولايتين هامشيتين، بمثابة أرض آمنة للجمهوريين في الانتخابات الأخيرة. ولكن لا شيء ثابت.

ماذا يحدث يوم الانتخابات ؟

يذهب أغلب الناخبين إلى صناديق الاقتراع ويتم فرز الأصوات، وقد يكون العديد من الأشخاص قد أدلوا بأصواتهم مسبقًا باستخدام نظام التصويت البريدي أو التصويت المبكر.

متى تفتح صناديق الاقتراع؟

تختلف الأوقات من ولاية إلى أخرى، لكن، بشكل عام، تفتح جميعها أبوابها ما بين الساعة 6 صباحًا و7 صباحًا.

متى تنتهي عملية الاقتراع؟

يتم فرز الأصوات في كل ولاية بعد إغلاق صناديق الاقتراع الخاصة بها، وتختلف أوقات إغلاق صناديق الاقتراع من ولاية إلى أخرى ولكنها تبدأ عمومًا في حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت المحلي.

ويعني الاختلاف في المناطق الزمنية عبر الولايات المتحدة أنه على الساحل الشرقي، سيتم فرز الأصوات بينما لا يزال الناخبون في ولايات مثل ألاسكا وهاواي في طريقهم إلى صناديق الاقتراع.

وستغلق صناديق الاقتراع ليلًا في أوقات مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وعادةً عند كل ساعة، وبمجرد حدوث ذلك، يمكن لوسائل الإعلام الأمريكية أن "تسمي" ولاية ما باسم كامالا هاريس أو دونالد ترامب، لكن لن يحدث هذا إلا عندما تصبح الشبكات واثقة من أن المرشح سيفوز بالولاية.

وبشأن الولايات التي تصوت لصالح الجمهوريين (مثل وايومنج وأوكلاهوما) أو الديمقراطيين (كاليفورنيا ونيويورك)، فمن المرجح أن يحدث هذا تقريبا في اللحظة التي تغلق فيها صناديق الاقتراع، قبل فرز أي صوت رسميا.

ولكن من المتوقع أن تكون المنافسة متقاربة، في الولايات "المتأرجحة" مثل أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا، لذلك تنتظر القنوات التلفزيونية، حتى يتم فرز معظم الأصوات والإبلاغ عنها بالفعل قبل تقديم التوقعات.

متى نحصل على نتائج الانتخابات؟

من غير المرجح أن يتم التكهن بالفائز في الانتخابات قبل أيام، وحتى في هذه الحالة، لا يتم الانتهاء من النتائج بشكل صحيح إلا بعد أشهر، ومع ذلك، عادة ما يتم "إعلان" نتائج الولايات ونتيجة الانتخابات بالكامل قبل فترة طويلة من فرز الأصوات النهائية.

في عام 2020، تم إعلان النتيجة لصالح جو بايدن بعد 4 أيام من الاقتراع في 3 نوفمبر، بعد تأكيد نتيجة ولاية بنسلفانيا.

قدمت الولاية لبايدن 20 صوتًا من المجمع الانتخابي، مما جعله يتجاوز 270 صوتًا المطلوبة للفوز.

في عام 2016، اعترفت هيلاري كلينتون بالهزيمة أمام ترامب في صباح اليوم التالي للانتخابات .