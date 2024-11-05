تظاهر الآلاف في جورجيا احتجاجا على الانتخابات البرلمانية

تبليسي- (د ب أ)

تظاهر الآلاف من أنصار المعارضة أمام البرلمان في جورجيا للمرة الثانية على التوالي يوم الاثنين، للاحتجاج على الانتخابات التي جرت في 26 من أكتوبر الماضي، ووصفوها بأنها غير شرعية بعد إعلان فوز الحزب الحاكم في ظل مزاعم بالتلاعب في الأصوات بمساعدة روسيا.

وطالب المحتجون، الذين رفعوا أعلام جورجيا والاتحاد الأوروبي، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة تحت إشراف دولي، وبفتح تحقيق في المخالفات التي يزعم أنها جرت خلال الانتخابات.

وتعهد زعماء المعارضة بمقاطعة جلسات البرلمان وتنظيم احتجاجات بصورة منتظمة حتى يتم تلبية مطالبهم.

وكانت الاحتجاجات قد جرت أمس الاثنين تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب، مما يعكس حجم التوترات السياسية المتصاعدة في الدولة الواقعة بجنوب القوقاز، والتي يبلغ تعداد سكانها 7 ,3 مليون نسمة وتقع بين روسيا وتركيا.