إعلان

دونالد ترامب قبيل الانتخابات: سنهزم النظام الديمقراطي الشرير

10:56 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

طالب المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، غالبية الشعب الأمريكي التي وصفها بـ "الأغلبية الصامتة" بالخروج للتصويت في الانتخابات.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، إنه لا يترشح ضد كاميلا هاريس وإنما ضد "نظام الديمقراطيين الشرير" على حد تعبيره.

وتعهد ترامب، بهزيمة الحزب الديمقراطي الذي وصفه بـ "النظام الفاسد" في واشنطن.

وتوجه ترامب بالحديث للمصوتين، مطالبًا إياها بالتفكير بفترة رئاسة جو بايدن التي اندلعت حروب بها، مضيفًا أن نتائج التصويت المبكر تظهر تقدمه.

ترامب الانتخابات كاميلا هاريس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تظاهر الآلاف في جورجيا احتجاجا على الانتخابات البرلمانية

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان