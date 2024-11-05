دونالد ترامب قبيل الانتخابات: سنهزم النظام الديمقراطي الشرير

(وكالات)

طالب المرشح الجمهوري دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، غالبية الشعب الأمريكي التي وصفها بـ "الأغلبية الصامتة" بالخروج للتصويت في الانتخابات.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، إنه لا يترشح ضد كاميلا هاريس وإنما ضد "نظام الديمقراطيين الشرير" على حد تعبيره.

وتعهد ترامب، بهزيمة الحزب الديمقراطي الذي وصفه بـ "النظام الفاسد" في واشنطن.

وتوجه ترامب بالحديث للمصوتين، مطالبًا إياها بالتفكير بفترة رئاسة جو بايدن التي اندلعت حروب بها، مضيفًا أن نتائج التصويت المبكر تظهر تقدمه.