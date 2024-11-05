إعلان

الاحتلال يدفع بقواته لاقتحام جبل المكبر وسلوان بالقدس (فيديو)

09:52 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

الجيش الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بأعداد كبيرة من قواته لاقتحام بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام فلسطينية قوات إسرائيلية في طريق رئيسي بالبلدة.

كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الاحتلال دفع بأعداد كبيرة من قواته لاقتحام بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي قوات إسرائيلية جبل المكبر سلوان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حزب الله يواصل هجماته على إسرائيل ويطلق 90 صاروخًا

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

إعلان