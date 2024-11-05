الاحتلال يدفع بقواته لاقتحام جبل المكبر وسلوان بالقدس (فيديو)
09:52 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
وكالات
قالت وسائل إعلام فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدفع بأعداد كبيرة من قواته لاقتحام بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام فلسطينية قوات إسرائيلية في طريق رئيسي بالبلدة.
#عاجل| تغطية صحفية: "الاحتلال يدفع بأعداد كبيرة من قواته لاقتحام بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة". pic.twitter.com/UYoSYzCGRD— القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 5, 2024
كما أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الاحتلال دفع بأعداد كبيرة من قواته لاقتحام بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.
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