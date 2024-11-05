أهالي الأسرى يغلقون طريقا رئيسيا بتل أبيب مطالبين بإبرام صفقة
09:07 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
وكالات
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ذوي "الأسرى" الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة يغلقون طريقا رئيسيا في تل أبيب في إطار احتجاجاتهم المتواصلة للمطالبة بإبرام صفقة تبادل.
وكانت القناة 12 الإسرائيلية أفادت عن مصدر مطلع بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مستعد لإنهاء الحرب في غزة مقابل إعادة الأسرى.
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