‌‏ترامب مُذكرًا الناخبين: عليكم التفكير بفترة رئاسة بايدن التي اندلعت بها حروب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، إن السباق الانتخابي محتدم وكل صوت سيصنع فارقا، مؤكدا "سنفوز في هذه الانتخابات".

‌‏وأضاف ترامب: "علينا الاهتمام بملف الهجرة ومنع دخول المجرمين والإرهابيين لبلادنا"، مذكر الناخبين "عليكم التفكير بفترة رئاسة بايدن التي اندلعت حروب بها".

من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس: "سنصوت من أجل مستقبل مليء بالفرص والحرية للجميع".

‌‏وأشارت هاريس، إلى أن هذا السباق الانتخابي قد يكون الأكثر تقاربا من حيث النتائج، متعهدة بوضع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية أولا قبل المصالح الحزبية.

أكدت هاريس، على ثقتها بالفوز على المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها مستعدة لتقدم هذه القيادة كرئيسة جديدة للولايات المتحدة.

وأضافت هاريس، في كلمتها في آخر تجمّع انتخابي لها، أن هذه الانتخابات مهمة جدا لمستقبل الأمريكيين وأن كل صوت مهم"، بحسب سكاي نيوز.

ولفتت إلى أنه يقف أي شيء في العالم "في طريق قائمة أعمالي"، وشددت على أنها ستطوي في هذه الانتخابات صفحة الانقسام في الولايات المتحدة.

كانت هاريس قالت في وقت سابق: "أنا ممتن جدا للجميع لوجودهم هنا، بما في ذلك قادة المجتمع البورتوريكي.. أقف هنا، فخورة بالتزامي الطويل الأمد تجاه بورتوريكو وشعبها، وسأكون رئيسا لجميع الأمريكيين".

وقالت: إنه لم يتبق سوى يوم واحد، يوم آخر، في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في حياتنا، والزخم في صالحنا.