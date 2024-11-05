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كل صوت مهم وأثق بالفوز.. ماذا قالت هاريس في ختام حملتها الانتخابية؟

07:24 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

كامالا هاريس

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وكالات

أكدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ثقتها بالفوز على المرشح الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

وقالت كامالا هاريس في كلمة لها ختام حملتها الانتخابية: "سنفوز بالانتخابات"، مشيرة إلى أنها مستعدة لتقدم هذه القيادة كرئيسة جديدة للولايات المتحدة.

وأضافت هاريس، في كلمتها في آخر تجمّع انتخابي لها، أن هذه الانتخابات مهمة جدا لمستقبل الأمريكيين وأن كل صوت مهم"، بحسب سكاي نيوز.

وأشارت إلى أنه يقف أي شيء في العالم "في طريق قائمة أعمالي"، وشددت على أنها ستطوي في هذه الانتخابات صفحة الانقسام في الولايات المتحدة.

كانت هاريس قالت في وقت سابق: "أنا ممتن جدا للجميع لوجودهم هنا، بما في ذلك قادة المجتمع البورتوريكي.. أقف هنا، فخورة بالتزامي الطويل الأمد تجاه بورتوريكو وشعبها، وسأكون رئيسا لجميع الأمريكيين".

وقالت: إنه لم يتبق سوى يوم واحد، يوم آخر، في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في حياتنا، والزخم في صالحنا.

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