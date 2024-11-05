ترامب ساخرًا: مواجهة بين هاريس ومايك تايسون في الحلبة ستكون "ممتعة للغاية"

وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تصريح ساخر، يوم الاثنين، إن وضع نائبة الرئيس كامالا هاريس في الحلبة مع بطل الملاكمة السابق مايك تايسون سيكون "أمرًا مثيرًا للاهتمام".

وتناول ترامب خلال تجمع انتخابي في مدينة ريدينغ بولاية بنسلفانيا، موضوع الجدل حول ملاكمة النساء في أولمبياد هذا العام، مبديا رأيه بتعليقات ساخرة حول بعض الملاكمين، حيث قال إنهم "كانوا في الأصل رجالاً وأصبحوا إناثًا".

وأضاف: "هل شاهدتم الملاكمين؟، لقد كانوا رجالا وأصبحوا نساء، إذ قاتلت الملاكمة الإيطالية ببراعة، لكنها تلقت ضربة مفاجئة في النهاية".

وأشار إلى الجدل المثار حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، التي تعرضت لهجوم عبر الإنترنت بعد فوزها على الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني خلال 46 ثانية فقط.

وعلى الرغم من أن خليف ليست متحولة جنسيا، فقد تعرضت لموجة من الانتقادات التي تستهدف المتحولين جنسيا بعدما أخفقت في "اختبار الجنس" الذي أجرته لها اللجنة المشرفة على البطولة.

كما تعرضت الملاكمة التايوانية لين يو تينغ لموقف مشابه بسبب شائعات غير مثبتة حول تحولها الجنسي.

وتابع: "تخيلوا لو وضعنا كامالا في مواجهة مع مايك تايسون في الحلبة، سيكون هذا ممتعاً جداً للمشاهدة".

وأشار إلى أن تايسون، الذي وصفه بـ"الرجل العظيم"، قد واجه الكثير من الصعوبات في حياته ولكنه لا يزال يحتفظ بقدراته القتالية.

يذكر أن تايسون له تاريخ من الاعتداءات ضد النساء، إذ أُدين بتهمة الاغتصاب في التسعينيات وقضى عقوبة بالسجن.

وعلى الرغم من ذلك، لطالما أبدى ترامب دعمه له، معتبرًا أن تايسون لم يكن يستحق السجن بتهمة الاغتصاب.