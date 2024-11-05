ترامب يُهدد الصين بقطع العلاقات ويتعهد بوقف تهريب المخدرات

وكالات

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، إنه هدد بقطع العلاقات مع الصين إذا استمرت في التعامل مع إيران في مجال النفط.

وأضاف خلال تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا: "تصل نسبة تأييدي الجماهيري إلى مستويات أعلى من كامالا هاريس، والفوز في بنسلفانيا سيكون مفتاح النجاح في الانتخابات الرئاسية".

وأكد ترامب أنه يعتزم تنفيذ "أكبر حملة لترحيل المجرمين" والعمل على وقف تهريب المخدرات عبر الحدود، وهو ما أسفر عن وفاة حوالي 300 ألف شخص.