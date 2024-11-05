بريطانيا تُسجل حالتين جديدتين لسلالة جديدة من جدري القردة

وكالات

أعلنت وكالة الخدمات الصحية البريطانية، في بيان نشر الاثنين، على موقع الحكومة، عن تسجيل حالتين جديدتين لسلالة جديدة من جدري القردة في المملكة المتحدة.

وكانت الحالة الأولى قد رصدت في نهاية أكتوبر الماضي في لندن، لشخص زار مؤخرًا بلدانًا إفريقية. وذكر التقرير: "تم تحديد حالتين من جدري القردة (السلالة) Clade Ib بين الأشخاص الذين كانوا على اتصال منزلي مع المصاب الأول".

وأشارت الخدمات الصحية البريطانية إلى أن عدد الحالات المؤكدة للمرض ارتفع إلى ثلاث حالات، إلا أن الخطر على الجمهور "لا يزال منخفضًا".

وفي نهاية أغسطس الماضي، أفادت وكالة الصحة البريطانية بأن السلطات تستعد لاحتمال ظهور وانتشار سلالة جديدة من جدري القردة في البلاد.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن تفشي جدري القردة في إفريقيا يمثل حالة طوارئ وبائية تثير قلقًا دوليًا.

كما أعلنت المراكز الإفريقية للوقاية من الأمراض ومكافحتها في 13 أغسطس الماضي، حالة طوارئ صحية بسبب تفشي جدري القردة في القارة، ودعت المجتمع الدولي إلى المساعدة في جمع حوالي مليوني جرعة من اللقاح.