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ترامب: سأعيد السلام إلى العالم في حال عودتي للبيت الأبيض

02:51 ص الثلاثاء 05 نوفمبر 2024

دونالد ترامب

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وكالات

قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إنه سيعمل على إعادة السلام إلى العالم في حالة عودته إلى البيت الأبيض مرة أخرى، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

يذكر أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أكد في تجمع أمس الاثنين، أنه سيفوز بالانتخابات الرئاسية، وأطلق وعودا بتغييرات محتملة.

وقال ترامب: "يفصلنا يوم واحد عن أهم حدث في تاريخ بلادنا"، ووعد بإنهاء "التضخم وتدفق المهاجرين غير الشرعيين".

وأضاف: "سوف يكون لدينا 4 سنوات من النمو مقارنة بالسنوات السابقة التي شهدت فشلا وركودا".

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Manal el Alem
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