بطائرة مسيرة.. فصائل عراقية موالية لإيران تستهدف ميناء حيفا

وكالات

أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران، قبل قليل، استهداف ميناء حيفا بطائرة مسيرة، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، قتل شخصان وأصيب ثالث شمالي إسرائيل، إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني استهداف تجمع الكريوت شمالي مدينة حيفا بالصواريخ.

كما أعلن رئيس بلدية المطلة في شمال إسرائيل، مقتل 5 أشخاص آخرين جراء هجوم صاروخي من لبنان على المطلة شمال البلاد، موضحا أن من بين القتلى مزارع إسرائيلي و4 عمال أجانب.