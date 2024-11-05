حزب الله يستهدف تحشدات للجيش الإسرائيلي على الحدود الجنوبية

وكالات

أعلن حزب الله اللبناني، عن استهداف المقاومة الإسلامية تحشدات للجيش الإسرائيلي في موقع البغدادي ومستوطنة المطلة على الحدود الجنوبية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب روسيا اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل على البلاد إلى 3002 قتيلا و13492 مصابا.

وفي إسرائيل، قتل 72 شخصًا في هجمات شنها حزب الله، من بينهم 30 جنديا، وفقا لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

فيما تسببت هجمات حزب الله في نزوح أكثر من 60 ألف شخص من منازلهم.

ومنذ بدء العملية التي أطلقتها إسرائيل في 23 سبتمبر الماضي، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي على نسف قرى كاملة أو أحياء فيها لاسيما تلك القريبة من الحدود.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الاثنين، إن إسرائيل انقلبت على كل الحلول المقترحة، داعيا مجلس الأمن الدولي لحماية المواقع الأثرية التاريخية من العدوان الإسرائيلي.