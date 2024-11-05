القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسات الأمنية تستعد لهجوم إيراني متعدد الجبهات

وكالات

أكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن المؤسسات الأمنية الإسرائيلية تستعد لهجوم إيراني متعدد الجبهات، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن إيران كررت وعيدها بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي وقع عليها قبل أيام، واستهدف مواقع عسكرية في طهران ومحافظتين أخريين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن طهران "ستستخدم كل إمكانياتها" للرد على الهجوم الإسرائيلي "بكل ما أوتيت من قوة".

وأضاف: "دعم السيادة الوطنية ووحدة الأراضي مبدأ بالنسبة لنا، وقد أثبتنا ذلك عمليا".

وتايع: "أنماط ردنا على اعتداءات الكيان الصهيوني واضحة أيضا، ومن الطبيعي في الوقت نفسه أن نستخدم كافة إمكاناتنا المادية والروحية للرد على اعتداءاته، وفي هذا الصدد سنستخدم كل إمكانياتنا بكل ما أوتينا من قوة".