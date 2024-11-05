رغم انسحابه.. لماذا يطالب مرشح رئاسي أمريكي الناخبين بعدم التصويت له؟

واشنطن - (د ب أ)

طالب المرشح الرئاسي الأمريكي السابق روبرت كينيدي جونيور اليوم الاثنين، أنصاره عشية الانتخابات بعدم التصويت له.

ولم يتمكن كينيدي، الذي يدعم الآن المرشح الجمهوري دونالد ترامب ضد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، من حذف اسمه من بطاقة الاقتراع في العديد من الولايات محل التنافس رغم انسحابه من السباق الرئاسي.

وقال كينيدي في منشور له على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "بصرف النظر عن الولاية التي تقيم فيها، لا تمنحني صوتك".

وأضاف :" فلنعيد الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض وأعود أنا إلى واشنطن حتى نتمكن من جعل أمريكا صحية مرة أخرى، وإنهاء الحروب الأبدية، وحماية حرياتنا المدنية".

وأيد الرئيس الجمهوري السابق ترامب، احتمال تعيين كينيدي، المعروف بآرائه المناهضة للتطعيمات، بدور في فريقه لسياسة الرعاية الصحية إذا فاز.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، رفضت المحكمة العليا الأمريكية طلب كينيدي حذف اسمه من ورقة الاقتراع في ولايتي ويسكونسن وميشيجان اللتين من المحتمل أن تكونا من بين الولايات الحاسمة.

وينحدر الرجل 70 عاما، من سلالة عائلة كينيدي الديمقراطية التقليدية، لكنه أعلن عن تحوله لمعسكر المرشح الجمهوري ترامب قبل عدة أسابيع.