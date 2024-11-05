ملايين الدولارات وخروج آمن.. تفاصيل عرض إسرائيلي لحركة حماس

تل أبيب - (د ب أ)

في إطار الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس، أعرب رئيس حكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لعرض "عدة ملايين من الدولارات" لحماس في غزة مقابل كل أسير يطلقوا سراحه، حسبما ذكرت القناة 12 في إسرائيل.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف اسرائيل" عن التقرير قوله إن رئيس الوزراء مستعد أيضا لضمان "مرور آمن" خارج غزة لعناصر المقاومة وأسرهم الذين يطلقون سراح الأسرى.

وقال التقرير إن نتنياهو أصدر توجيهات بشأن ذلك خلال مشاورات أمنية الليلة،

وكان نتنياهو قد ناقش هذه الجهود بشكل علني الشهر الماضي، إلا أنها لم تكتسب زخما.