قاض في بنسلفانيا: يمكن لماسك الاستمرار بمنح جوائز اليانصيب المليونية للناخبين

فيلادلفيا (أمريكا) - (أ ب )

قال قاض في ولاية بنسلفانيا الأمريكية اليوم الاثنين، إنه يمكن للملياردير الأمريكي إيلون ماسك المضي قدما في منح جوائز يانصيب للناخبين المقدرة بمليون دولار يوميا.

وقبل نحو أسبوع، طلب المدعي العام في فيلادلفيا من القاضي تسريع قضيته ضد إيلون ماسك وعقد جلسة استماع الأربعاء الماضي، بدلاً من يوم الجمعة، لتحديد ما إذا كان سيتم إغلاق ملف تبرع الرئيس التنفيذي لشركة تسلا النقدية للناخبين دعما للمرشح الجمهوري دونالد ترامب.

ورفع المدعي العام لاري كراسنر دعوى قضائية ضد ماسك ولجنته الفائقة المؤيدة لترامب، بحجة أن دعواهما القضائية كانت مخطط يانصيب غير قانوني، في انتهاك لقوانين الألعاب الحكومية.

وكتب مكتب كراسنر في ملف: "كان من الممكن أن يكون تأخير الجدول الزمني لجلسة الاستماع ضارًا لأنه سيسمح باستمرار التدخل في الانتخابات على مدار الأسبوع بأكمله - قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية".

ولم يرد بعد قاضي محكمة الاستئناف العامة في فيلادلفيا أنجيلو فوجليتا على الطلب. اعتبارًا من الآن، من المقرر الاستماع إلى الأمر في جلسة استماع في فيلادلفيا صباح الجمعة، قبل أربعة أيام فقط من يوم الانتخابات.

كجزء من مسابقة اليانصيب المثيرة للجدل، قال ماسك إنه سيمنح مليون دولار، كل يوم حتى يوم الانتخابات، لناخب مسجل في ولاية ساحة معركة يوقع على التماسه عبر الإنترنت لدعم دستور الولايات المتحدة.

دافع ماسك عن الهبة، حتى بعد أن حذر خبراء قانونيون ووزارة العدل من أنها قد تنتهك القوانين الفيدرالية ضد تقديم نقود أو جوائز مقابل تسجيل الناخبين.

أعلنت مجموعة ماسك المؤيدة لترامب "أمريكا باك"، عن فائز جديد يوم الاثنين، والذي أبلغ به كراسنر للقاضي كدليل على أن المجموعة تعتزم مواصلة منحها غير القانوني مليون دولار للناخبين، كما اختارت الفائز الآخر صباح الثلاثاء، وهو ناخب من جريفين، جورجيا.