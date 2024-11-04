الانتخابات الأمريكية: ولايات يقودها الجمهوريون ترفض دخول مراقبي وزارة العدل لمراكز الاقتراع
11:55 م الإثنين 04 نوفمبر 2024
واشنطن- (أ ب)
قالت بعض الولايات الأمريكية التي يقودها الجمهوريون إنها ستمنع مراقبي الانتخابات التابعين لوزارة العدل من الدخول إلى مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات، وذلك في تراجع عن ممارسة تقوم بها السلطات الاتحادية منذ عقود لمراقبة أي انتهاكات لقوانين التصويت الاتحادية.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية دخول مراقبي وزارة العدل لمراكز الاقتراع مراكز الاقتراع في يوم الانتخابات ولايات يقودها الجمهوريون
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