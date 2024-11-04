طهران تنفي الاتهامات بتجنيدها إيرانيين لاغتيال مسؤولين في إسرائيل

طهران - (د ب أ)

نفى ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، الاتهامات الإسرائيلية حول تجنيد إيرانيين لاغتيال مسؤولين في إسرائيل، مؤكدا "أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، بأن مندوب إيران لدى الأمم المتحدة، رد اليوم الاثنين، على سؤال وسائل الإعلام الأمريكية بشأن الادعاء الأخير لمسؤولي التجسس في إسرائيل بأن إيران تقوم بالتجنيد والتعاون، مع إسرائيليين من أصل إيراني، بهدف جمع معلومات حساسة لشن هجوم صاروخي أو اغتيال مسؤولين في إسرائيل.

وقال ممثل إيران في الأمم المتحدة: "إن هذا التقرير لا أساس لها من الصحة ومن غير المرجح منطقيا أن يكون صحيحا، لأنه من الطبيعي أن تكون حلقة الشبهة الأولى من وجهة نظر الكيان الإسرائيلي هي المواطنين من أصل إيراني ثم المسلمين، ولذلك فإن المنطق السليم يملي أن تقوم أجهزة المخابرات الإيرانية بالذهاب باتجاه المواطنين غير الإيرانيين وغير المسلمين".

كانت إسرائيل قد أعلنت الشهر الماضي عن القبض على تسعة أشخاص بتهم التجسس على مواقع استخباراتية إسرائيلية والتخطيط لقتل عالم نووي إسرائيلي.