إعلام عبري: تقديرات بأن الهجوم الإيراني سيكون بإطلاق صواريخ (أرض-أرض)

وكالات

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، إن إسرائيل تقدر أن الهجوم الإيراني إن حدث سيكون بإطلاق صواريخ (أرض-أرض) نحو أهداف عسكرية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران ترد على أي ضربة بحذر وحكمة، مشيرا إلى أن ردها على إسرائيل سيتم بشكل مناسب ولا تتخذ قرارات انفعالية.

وذكر موقع "واللا" العبري، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع استعداده لاحتمال شن إيران هجوما وشيكا وقويا.

من جانبه، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، إن القدرات العسكرية التي أعلنت نشرها في الشرق الأوسط ستستمر في الوصول على مدار الأشهر المقبلة.

وأكد البنتاجون أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواته إذا استغلت إيران أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهدافه، موضحا أن نشر قدرات عسكرية أمريكية في المنطقة يهدف لحماية قواته ودعم إسرائيل والعمل كقوة رادعة.