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مسؤولون إسرائيليون: بايدن سيتخذ خلال الفترة المقبلة خطوات لإنهاء حرب غزة

11:37 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

جو بايدن

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وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتخذ خطوات خلال الشهرين ونصف الأخيرين من ولايته لإنهاء حرب غزة.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن خطوات بايدن ستشمل قرارات تجنبها سابقا مثل عدم حماية إسرائيل في المحافل الدولية وإبطاء إمدادها بالأسلحة.

وأكد دبلوماسيون غربيون، أن هناك شكوك متزايدة بأن إسرائيل تنفذ تهجيرا جماعيا للفلسطينيين من شمال قطاع غزة، موضحين أنه في حال استنتجت واشنطن أن إسرائيل تنفذ خطة الجنرالات في شمال غزة فستضطر إلى التحرك.

جو بايدن خطوات لإنهاء حرب غزة عدم حماية إسرائيل إسرائيل تنفذ تهجيرا جماعيا
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