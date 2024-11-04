البنتاجون: استمرار وصول قدرات عسكرية للشرق الأوسط على مدار الأشهر المقبلة

وكالات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان، اليوم الاثنين، إن القدرات العسكرية التي أعلنت نشرها في الشرق الأوسط ستستمر في الوصول على مدار الأشهر المقبلة.

وأكد البنتاجون أنه سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن قواته إذا استغلت إيران أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهدافه، موضحا أن نشر قدرات عسكرية أمريكية في المنطقة يهدف لحماية قواته ودعم إسرائيل والعمل كقوة رادعة.

وأشار موقع "واللا" العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرفع استعداده لاحتمال شن إيران هجوما وشيكا وقويا.