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إعلام عبري: جالانت أصدر أمرًا بتجنيد 7000 من اليهود الحريديم

10:19 م الإثنين 04 نوفمبر 2024

يوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي

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وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الاثنين، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت صادق على إصدار 7000 أمر تجنيد إضافي بحق اليهود الحريديم.

ووفقا لما ذكرته القناة 12 العبرية، أشار جالانت إلى أن "الحرب والتحديات التي تواجهنا توضح حاجة جيش الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من الجنود، وهذه حاجة عملياتية حقيقية تتطلب تعبئة وطنية واسعة من جميع شرائح المجتمع".

ونقلت القناة 14 العبرية عن مسؤول حكومي، قوله إن إعلان جالانت 7000 أمر تجنيد للحريديم يهدف لشرخ الائتلاف وإسقاط الحكومة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اليهود الحريديم تجنيد للحريديم يهدف لشرخ الائتلاف جيش الاحتلال الإسرائيلي
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